Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finans sağlamakla suçlanan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda, 1.8 milyon TL değerinde mal varlığına ve bir av tüfeğine el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla MİT ve TEM Daire Başkanlığı'nın desteği ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin merkezli Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin, Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığı, 1 av tüfeği ile çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.