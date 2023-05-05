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DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır merkezli 23 ilde, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 23 ilde, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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