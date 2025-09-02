DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 6 Tutuklama
Afyonkarahisar merkezli 5 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyonda, yabancı uyruklu şüpheliler hedef alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel