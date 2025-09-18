DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 51 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütüne finans sağlayan 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftadır gerçekleştirilen operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"DEAŞ terör örgütüne üye olan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli, jandarmamız tarafından yakaladı.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmamızın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."