DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında, faaliyette bulundukları belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 4 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.