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DEAŞ’a Yönelik Operasyonda 35 Gözaltı

DEAŞ’a Yönelik Operasyonda 35 Gözaltı
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İzmir merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlı 35 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyal ile yasaklı yayınlara el konuldu.

İZMİR merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik İzmir merkezli Adana, Osmaniye ve Manisa'da 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 35'i yakalanırken; 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyal ve yasaklı yayınlara el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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