Deaş'a Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Aziz Milletimize Sabır ve Başsağlığı Diliyorum"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.