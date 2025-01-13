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DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonu kapsamında 23 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlenen "GÜRZ-38" operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli, Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında oldukları tespit edilen 23 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerden 13'ünün çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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