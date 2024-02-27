DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'ın "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.