DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve terör örgütünün toplantılarına katıldıkları belirlenen 2 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

İkametlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Ruhsatsız av tüfeği ve askeri kamuflaj ele geçirilen adreslerdeki dijital materyal incelemeye alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.