DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Zanlı Tutuklandı
Osmaniye'de gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 2 kişi tutuklandı. Operasyon sonucu ruhsatsız silah ve dijital materyallere el konuldu.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve terör örgütünün toplantılarına katıldıkları belirlenen 2 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
İkametlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Ruhsatsız av tüfeği ve askeri kamuflaj ele geçirilen adreslerdeki dijital materyal incelemeye alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel