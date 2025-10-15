Haberler

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 2 kişi tutuklandı. Operasyon sonucu ruhsatsız silah ve dijital materyallere el konuldu.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve terör örgütünün toplantılarına katıldıkları belirlenen 2 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

İkametlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Ruhsatsız av tüfeği ve askeri kamuflaj ele geçirilen adreslerdeki dijital materyal incelemeye alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.