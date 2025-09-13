DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 14 Gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Konya, Sivas, Niğde, Kayseri ve Muğla'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu İ.B., A.Y., İ.C., F.K., M.E.A., A.N., A.E., A.A., Y.E.M., A.A., Y.S., A.H., R.B. ve A.E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 TL, ziynet eşyaları ile 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)