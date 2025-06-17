DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 14 Gözaltı
İzmir merkezli düzenlenen geniş çaplı operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheli için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
İzmir merkezli 9 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütünün finansmanına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Adana, Mersin, Van, Kayseri, Ankara, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Muş'ta eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.
Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel