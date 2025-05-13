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DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 10 Şüpheli Yakalandı
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İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Bir şüpheli yurt dışında, diğer şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ finansmanının önlenmesine yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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