DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Jandarmanın baskın düzenlediği evdeki şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelinin Kemalpaşa'daki evine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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