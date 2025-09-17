Haberler

DEAŞ'a Yönelik İzmir'de Operasyon: 2 Gözaltı

DEAŞ'a Yönelik İzmir'de Operasyon: 2 Gözaltı
Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen operasyonla DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlara da el konuldu.

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Menemen ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda örgüt propagandası yaptığı tespit edilen A.B. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet yasaklı yayına el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
