DEAŞ'a Yönelik İzmir'de Operasyon: 2 Gözaltı

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Menemen ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda örgüt propagandası yaptığı tespit edilen A.B. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet yasaklı yayına el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.