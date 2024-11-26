Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi

DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-26' Operasyonunda 54 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'Gürz-26' operasyonları sonucunda 54 şüphelinin yakalandığını ve 20'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık gibi suçlardan yürütüldü.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-26" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-26" operasyonları düzenlendi. Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

"18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz."

DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-26' Operasyonunda 54 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Hepsi nakit! Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak
img

Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti
img

Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herkesin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede? 27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? 26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.