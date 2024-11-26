DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-26' Operasyonunda 54 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-26" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-26" operasyonları düzenlendi. Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

"18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz."