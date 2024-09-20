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DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-15' Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-15' Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde yapılan 'Gürz-15' operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı ve terörle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde 5 gündür devam eden 'Gürz-15' operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gün boyunca 'Gürz-15' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 88 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet savcıları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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