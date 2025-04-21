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DEAŞ'a Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 7 Gözaltı

DEAŞ'a Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 7 Gözaltı
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Konya merkezli düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne katıldığı iddia edilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Operasyonlar Konya, Kayseri ve İzmir'de gerçekleştirildi.

Konya merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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