DEAŞ'a Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 7 Gözaltı
Konya merkezli düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne katıldığı iddia edilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Operasyonlar Konya, Kayseri ve İzmir'de gerçekleştirildi.
Konya merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel