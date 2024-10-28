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DEAŞ'a Yönelik 45 İlde Gürz-23 Operasyonları: 216 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen 'Gürz-23' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 216 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-23" operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklamasını yaptı.

DEAŞ'a Yönelik 45 İlde Gürz-23 Operasyonları: 216 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Operasyon Güvenlik Politika Güncel Hukuk Dünya Terör

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