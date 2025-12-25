Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 115 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı etkinlikleri için Türkiye'yi hedef alan saldırı planları yapması üzerine 115 zanlının yakalandığını açıkladı. İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tabancalar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişiler olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem ve saldırı planladığına ilişkin haklarında bilgi bulunan 115 zanlının yakalandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülke ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkarılan 137 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilere yönelik İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu adreslerdeki aramalarda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
