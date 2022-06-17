DEAŞ'a para toplayan şüphelilere 12 ilde operasyon - 1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TERÖR örgütü DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyon düzenlendi.
TERÖR örgütü DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 kişi yakalandı. MASAK raporuna göre örgütsel olduğu hususunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon üzerinde para harekatını tespit edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel