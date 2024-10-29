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DEAŞ'a Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltında

DEAŞ'a Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın 'AHİDDER' adlı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 33 kişiyi gözaltına aldı. Toplanan paraların Suriye'deki terör kamplarına gönderildiği belirlendi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün 'AHİDDER' adlı yasa dışı yapılanması tarafından toplanan paraların örgüt kamplarına gönderilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini belirlemeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Mustafa Yakupoğlu' kod adıyla tanınan şüphelinin taban kazanma amacıyla çalışmalar yaptığı ve topladığı paraları Suriye'deki PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği bilgisine ulaştı. Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran 35 şüpheli tespit edildi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul'da 37 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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