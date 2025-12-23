DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri ve terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıkları gerekçesi ile 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri ve sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla ilgili çalışma yapıldı. Türkiye'de yaşayan ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, 'infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam' gibi açıklamalarla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'Terörizmin finansmanı' ve terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer almak suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından operasyon başlatıldı.