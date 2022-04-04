DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giderken yakalandı - Haberler

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DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giderken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giderken yakalandı

Denizli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Denizli'de İl Geneli DEAŞ Terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne katılmak maksadıyla çatışma bölgeleri olarak bilinen Suriye ülkesine gittiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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