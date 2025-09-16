Haberler

DEAŞ'a Finansman Sağlayan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a Al Hayrat Derneği aracılığıyla finansman sağladığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt mensuplarının ailelerine yardım sağladığı ve maddi destek amacıyla para topladığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Interpol-Europol Daire Başkanlığından, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere göre, İsviçre'de "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli kişi ile Türkiye'de ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiye'deki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları belirlendi.

Soruşturmada ayrıca şüphelilerin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda alıkonulan terör örgütü DEAŞ üyesi kadınlara maddi yardım için "infak" adı altında para topladığı, dernek kurucusu şüpheli Merve Nur Okçuoğlu'nun hesabını vererek kendisine gönderilen paraları topladığı belirlendi.

MASAK'tan alınan şüphelilerin bankacılık işlemlerine ait verilerde, terör örgütü DEAŞ kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan kişiler ile aralarında para transferi olduğu anlaşıldı.

Savcılık, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı çıkardı.

Polisin İstanbul ve Mersin'de yaptığı eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı, firari 1 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
