DEAŞ'a Finansman Sağlayan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. 'İKRA' isimli WhatsApp grubuyla yasa dışı para transferleri yapıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının "illegal para transferi" konulu yazısı ve ilgili kurumlardan iletilen bilgiler doğrultusunda çatışma bölgelerine yasa dışı para aktarımı yapılan "İKRA" isimli bir WhatsApp grubunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu grupta yer alan kişilere yönelik MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ silahlı terör örgütü kapsamında işlem görmüş şüphelilerle çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği ve şüpheli işlemlere karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul'un 4 ilçesinde bulunan 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi.

Aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
