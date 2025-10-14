Haberler

DEAŞ'a Finansman Sağlayan 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 80 milyon lira transfer gerçekleştiren toplam 42 şüpheli tespit edildi.

İSTANBUL merkezli 6 ilde DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla hakkında MASAK raporu talep edilen Bilal Bilgir isimli şüphelinin raporu incelendi. İnceleme sonucunda, DEAŞ'a finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira transfer gerçekleştiren 42 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden yurt dışında oldukları belirlenen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
