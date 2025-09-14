Haberler

DEAŞ'a Finansal Destek Sağlayan 10 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirtilen 14 kişiden 10'u tutuklandı. Operasyonda birçok nakit para, ruhsatsız silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ŞANLIURFA merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları belirtilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Şanlıurfa, Konya, Sivas, Niğde, Kayseri ve Muğla'da toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 TL nakit para, çeşitli ziynet eşyaları, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

