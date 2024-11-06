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DEAŞ'a Finans Sağlayan 3 Şüpheli Gözaltında

DEAŞ'a Finans Sağlayan 3 Şüpheli Gözaltında
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İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.

İZMİR merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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