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DEAŞ'a Finans Sağlayan 13 Şüpheli Gözaltında

DEAŞ'a Finans Sağlayan 13 Şüpheli Gözaltında
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Mersin merkezli gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin adreslerinde silah ve belgeler ele geçirildi.

MERSİN merkezli 9 ilde, DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 13 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada 1 tabanca ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Mersin Finans Güncel Terör

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