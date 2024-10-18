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DEAŞ'a Finans Sağlayan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Finans Sağlayan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

MERSİN merkezli 9 ilde, DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 13 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada 1 tabanca ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Mersin Finans Güncel Hukuk Terör Suç

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