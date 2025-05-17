DEAŞ'a Finans Sağlayan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Finans Sağlayan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları suçlamasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlar 7 ilde gerçekleştirildi ve düzensiz faaliyetler hakkında önemli belgeler ele geçirildi.

MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında, 10 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT Başkanlığı'nın desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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