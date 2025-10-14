Haberler

DEAŞ'a 80 Milyon Lira Finansman Sağlayan 42 Şüpheliye Operasyon

İstanbul merkezli operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a 80 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 42 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Yurt dışındaki 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a 80 milyon lira para transferi yaparak örgütü finanse ettiği belirlenen 42 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın finansmanının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Bilal B. hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda, 42 şüphelinin örgüte finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira para transferi yaptığı belirlendi.

Yurt dışındaki 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Türkiye'de ikamet ettikleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, yurt dışında yaşadıkları belirlenen şüphelilerden 10'unun Rusya, 6'sının Türkmenistan, 1'inin Tacikistan, 1'inin Özbekistan, 2'sinin de Azerbaycan uyruklu olduğu tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Antalya, Nevşehir, Ağrı, İzmir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri 17 zanlıyı gözaltına alırken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
