DEAŞ'a maddi destek sağlayan şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ'a maddi destek sağlayan şüpheli gözaltına alındı
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DEAŞ'a maddi destek sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası düzenlediği belirlenen şüpheli Bilal Bilgir'in, kripto para hesabına 13 milyon liradan fazla para aktarıldığı tespit edildi.

DEAŞ'a maddi destek sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası düzenlediği belirlenen şüpheli Bilal Bilgir'in, kripto para hesabına 13 milyon liradan fazla para aktarıldığı tespit edildi. Bigir, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Jandarma komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne finans sağlamak maksadıyla, sözde Selefi/Tekfirci ve cihatçı yapılanmanın; örgüt içerisinde faaliyet gösteren mensuplarına, Suriye'de bulunan Hol Kampı'nda esir tutulanlara, cezaevlerinde bulunan DEAŞ mensuplarına ve sözde şehit ailelerine yönelik olarak, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyet ve eylemlerine fon sağlamak amacıyla sosyal medya platformu Instagram üzerinden açılan sayfalarda yardım kampanyası düzenlediği tespit edildi.

13 MİLYON LİRA TOPLAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu yardım kampanyası kapsamında, DEAŞ'a yapılacak yardımların Bilal Bilgir isimli şüpheliye ait kripto hesaba yönlendirildiği ve bu hesaba toplam 13.884.319,84 lira para transferi yapıldığı belirlendi.

Örgüte fon aktaran ana toplayıcı konumundaki Bilal Bilgir'e yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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