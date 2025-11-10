De Aar Rüzgar Enerjisi Projesi'nden Güney Afrika'ya Temiz Enerji

CAPE TOWN, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Kuzey Cape eyaletindeki de Aar'da bulunan de Aar Rüzgar Enerjisi Projesi'nin rüzgar türbinleri, 22 Ekim 2025.

De Aar Rüzgar Enerjisi Projesi, 2017 yılında tamamlanarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Çin-Güney Afrika işbirliğinin en önemli örneklerinden biri oldu. Tesisin 163 türbini her yıl yaklaşık 770 milyon kilovat-saat temiz enerji üreterek, Güney Afrika'daki yaklaşık 300.000 eve elektrik sağlıyor ve ülkenin elektrik sıkıntısını hafifletmesine yardımcı oluyor. (Fotoğraf: Han Xu/Xinhua)