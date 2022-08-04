Dçt Demir Çelik A.Ş.'ye 'Hileli İflas' Soruşturması

İstanbul Arnavutköy'de kurulu DÇT Demir Çelik A.Ş.'nin iflası ile ilgili, yönetime getirilen bir kişi hakkında "hileli iflas" iddiasıyla bir dava ve birden çok soruşturma başlatıldı. Vergi müfettişi tarafından "naylon" olduğu tespit edilen milyonlarca liralık faturanın savcılığa sunulduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DÇT Demir Çelik'in iflası ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şirketin yüzde 51 hissesinin Mustafa Demirci'ye, yüzde 49 hisse ise kardeşi Adnan Demirci'ye aitti. Adnan Demirci, kardeşi Mustafa Demirci tarafından, sahibi olduğu şirkete girmesine izin vermeyerek eli silahlı kişileri fabrikaya soktuğu gerekçesi ile savcılıklara çok sayıda suç duyurusunda bulunmuştu.

İflasa giden süreçte, şirketin merkez adresinin Arnavutköy Bolluca'da bulunan bir tavuk kümesine taşındığı iddia edildi.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 24 Aralık 2020'de şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte, başta kamu olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun şirketten alacağını tahsil edemediği ileri sürüldü. Mahkemenin iflas kararından birkaç gün önce, şirkette yüzde 49 hisseye sahip olan Mustafa Demirci'nin sahibi olduğu payı Samet Can Çetin isimli kişiye devrettiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonrası; şirketin yönetimine Mustafa Demirci ile getirildiği öne sürülen Hasan Tahsin Kurt hakkında "hileli iflas" suçlamasıyla dava açtı. İddianamede, Kurt'un; işsiz olduğu ancak bir dönem şirket yetkilisi olarak görev aldığı ileri sürüldü. Kurt hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Kurt'un bir dönem, Osmanlı Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Kurt hakkındaki yargılama, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Dokuz kişi hakkındaki savcılık soruşturmasının ise sürdüğü belirtildi. Hakkındaki soruşturmanın sürdüğü ifade edilenler arasında; tasfiye halindeki DÇT Demir Çelik'in yüzde 51 hissedarı olan Mustafa Demirci, kayyumlar Faruk Yılmaz ile İrfan Demirci'nin yanı sıra Mustafa Demirci'nin kayınbiraderi Mustafa Yıldırım Gençoğlu, Hasan Tahsin Kurt, eski şirket yöneticisi inşaat işçisi Ferzende Önsever, Fatih Balkaya, Azat Çiçek ve Samet Can Çetin de yer aldı.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda; 18 Mart 2018 ile 30 Ekim 2018 arası dönemde ayrı ayrı görev yapan kayyumlar Faruk Yılmaz ile İrfan Demirci, "şirketin içinin boşaltılmasına yardımcı olmakla" suçlandı. Kayyumların, vergi ve SGK ödemelerini yapmadıkları ancak bu süreçte Mustafa Demir'in şahsi hesabına yaklaşık 1 milyon 506 bin dolar aktarıldığı ileri sürüldü.

Şüpheli Mustafa Demirci'nin, ortağı olduğu DÇT Demir Çelik'teki makine ve ekipmanları, tek başına sahibi olduğu DTEL Demircioğlu Tel San. AŞ'ye aktardığı ileri sürüldü. Şüphelilerin, DÇT Demir Çelik'in içinin, Mustafa Demirci lehine boşaltılmasına yol açtıkları iddia edilen dilekçede, bu süreçte çok sayıda naylon faturanın da düzenlendiği ileri sürüldü.

DÇT Demir Çelik'e 15 milyon liralık 100 adet faturanın düzenletildiğinin ileri sürüldüğü suç duyurusu dilekçesinde; "Mustafa Demirci, yarı ortağı olduğu bir şirkete kestiği bu faturalar karşılığında, ortağı olduğu şirkete ne vermiş belli değil. Söz konusu faturalar, hileli iflasın ve şirketin içinin nasıl boşaltıldığının kanıtı" denildi.

Dilekçede, "hileli iflas" ve "naylon fatura" iddialarını yanı sıra; Mustafa Demirci'nin, yanında çalışan ve sevgilisi olduğu iddia edilen A.C.'nin Beykoz Kavacık'ta iki kardeşi ile inşa ettiği residence projesi için de 1 milyon 36 bin 233 dolar aktardığı ileri sürüldü. Dilekçede, söz konusu paraların iki kardeşe ait DÇT Demir Çelik üzerinden ödendiği iddia edildi.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir başka soruşturmanın ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine başlatıldığı öğrenildi. Raporda, tasfiye halindeki DÇT Demir Çelik'in eski ortağı Mustafa Demirci'nin, düzenlediği milyonlarca liralık naylon fatura ile kamuyu zarara uğrattığı kaydedildi. Savcılığa sunulan raporda, Demirci'nin sahte fatura düzenlediği gibi piyasadan da bu neviden faturaları aldığı kaydedildi.

Fotoğraf Dökümü:

1. DÇT İnşaat

2. DÇT İnşaat'ın taşındığı adres

3. Mustafa Demirci

4. Mustafa Demirci'nin sevgilisi olduğu iddia edilen A.C.

5. Eski şirket yöneticisi, inşaat işçisi Ferzende Özsever