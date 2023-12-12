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DBB erkek hentbol takımı galibiyet serisini sürdürüyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Hentbol Erkek Takımı, 2. Lig resmi müsabakalarında oynadığı 6 maçtan galip ayrıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Hentbol Erkek Takımı, 2. Lig resmi müsabakalarında oynadığı 6 maçtan galip ayrıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor Erkek Hentbol Takımı, resmi müsabakalarda zaferlerine devam ediyor.

DBB Hentbol Takımı, son olarak Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Kayapınar ilçesinde Şehit Polis Gülser Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, DBB Hentbol Takımı mücadele sonucunda rakibi Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı'nı 55-27 yenerek grup maçlarında mağlubiyet almadan yoluna devam etti.

Resmi müsabakalardan 6 galibiyetle ayrılan DBB Hentbol Takımı grubu lider olarak tamamladı. Bir aylık ara sonrası 3. devresi başlayacak olan 2. Lig Hentbol Erkekler F Grubunda 4 takım tekrar mücadele edecek. 3 devreli lig usulüne göre oynanan hentbol müsabakalarında çift devre maçları oynanacak.

DBB Erkek Hentbol Takımı, zorlu fikstür mücadeleleri sonucu Türkiye 1. Ligi'ne yükselmek için hazırlıklarına tekrar başlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

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