DBB, 'Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde projelerini tanıtacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde yer alacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla 1-2 Ekim'de Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakırlı gençlerle buluşacak.

Aralarında Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Hazine, Çalışma, Aile, Milli Eğitim, Ticaret, Gençlik ve Spor, İçişleri, Ulaştırma Bakanlıkları, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cimer, Dicle Üniversitesi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu 23 kurum proje kapsamında stantlar kuracak.

Büyükşehir Belediyesi folklor ve bando gösterileri ile başlayacak etkinlikte, proje tanıtımları, söyleşiler, seminerler, halk oyunları gösterileri ve konserler yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi açacağı stantta, Türkiye'nin en büyük lojistik merkezi, mola evi, DİSMEK, gençlik ve spor, sosyal destek projeleri, akademi üniversite, Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY), Surlarda Diriliş projelerini tanıtacak.