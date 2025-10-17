Haberler

Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dayısını kasten öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan M.O.B. 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üst maksadı savunan sanık, olayı savunma yaparak inkar etti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.O.B. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla, dayısı Mehmet Tunç'un (41) Dervişler Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini belirtti.

Tunç'un, 21 Nisan 2024'te gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığını, kavga sırasında M.O.B'nin kendisine yumruk atan dayısını bıçakla öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.O.B, savunmasında, Tunç'un kendisine saldırdığını iddia ederek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Biz evde gürültü yapınca dayım elinde bıçakla odaya geldi, bize küfretti. Ben maktulü sürekli sakinleştirmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
