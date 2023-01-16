DAYISINA ATEŞ ETTİ, ANNESİNİ AĞIR YARALADI (2)
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HAYATINI KAYBETTİAdana'da oğlu ile kardeşinin kavgasını ayırmak isterken, oğlu B.A.'nın (17) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mine Akgül (40), hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da oğlu ile kardeşinin kavgasını ayırmak isterken, oğlu B.A.'nın (17) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mine Akgül (40), hayatını kaybetti. Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi B.A.'yı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel