DAYISINA ATEŞ ETTİ, ANNESİNİ AĞIR YARALADI (2) Güncel Haberler HAYATINI KAYBETTİAdana'da oğlu ile kardeşinin kavgasını ayırmak isterken, oğlu B.A.'nın (17) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mine Akgül (40), hayatını kaybetti. HAYATINI KAYBETTİ Adana'da oğlu ile kardeşinin kavgasını ayırmak isterken, oğlu B.A.'nın (17) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan Mine Akgül (40), hayatını kaybetti. Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi B.A.'yı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adana Güncel Haberler

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