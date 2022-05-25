'Dayı' operasyonunun 17 şüphelisi adliyede - Haberler

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'Dayı' operasyonunun 17 şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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'Dayı' operasyonunun 17 şüphelisi adliyede

KARAMAN merkezli 4 ilde, eş zamanlı yapılan 'Dayı' adlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KARAMAN merkezli 4 ilde, eş zamanlı yapılan 'Dayı' adlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu şebekesi yöneticisi Ramazan Y.'ye 'Dayı' kod adıyla hitap ettikleri öğrenildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, şebeke tarafından piyasaya metamfetamin sürüldüğü bilgisini aldı. Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, 6 ay boyunca 18 şüpheliyi izledi. Delil toplayan polis, Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 17 kişi, sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari şüpheliyi arama çalışmaları da sürdürüldü. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şebekenin sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşterilerle şebeke üyelerinin 'dayı' diye seslenmeleri nedeniyle operasyona bu ismin verildiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Karaman, Güncel, Haberler

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