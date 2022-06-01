'Dayı-2' operasyonunun 9 şüphelisi adliyede - Haberler

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'Dayı-2' operasyonunun 9 şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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'Dayı-2' operasyonunun 9 şüphelisi adliyede

KARAMAN'da, 9 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Dayı-2' isimli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KARAMAN'da, 9 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Dayı-2' isimli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şebekenin piyasaya metamfetamin ve eroin sürdüğünü belirledi. Başsavcılık talimatıyla çok sayıda kişi teknik ve fiziki takibe alındı. 6 aylık çalışmanın ardından 24 Mayıs'ta 'Dayı' ismi verilen ilk operasyon düzenlenerek, 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, dün sabah da 'Dayı-2' isimli operasyon düzenledi. Belirtilen 9 adrese yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Metamfetamin Uyuşturucu Narkotik Güncel Haberler

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