Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal, Hatay'da çocuklar için bisiklet alanları kurmak amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler bisikletleri belirtilen adrese gönderebilirler.

Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal, Hataylı depremzede çocuklar için bisiklet kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada, " Hatay'da çocuklar için bisiklet alanları kuruyoruz. Hayallerimize giden yol dayanışmadan geçiyor" denildi.

Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'daki depremzede çocuklar için "Hatay'a Bisiklet ile Dayanışma" adıyla bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanyanın açıklaması şöyle:

"Hatay'da çocuklar için bisiklet alanları kuruyoruz. Bisikletleri Özgürlüğe Pedal ve Dayanışma Gönüllüleri kapsamında gönderiyoruz. Maddi zorlukların hepimizi zorladığı bu günlerde dayanışma kampanyamıza, bireysel olarak katkı sunamayanlar bisiklet bütçesini arkadaşlarıyla ortaklaştırarak katkı sunabilirler. Hayallerimize giden yol dayanışmadan geçiyor."

Dayanışmaya katkı sunmak isteyenlerin, bisikletleri; "Mustafa Kemal Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi Hacıbektaş Cemevi Karşısı İskenderun/Hatay" adresine göndermeleri istendi.