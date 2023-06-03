Dayanışma Gönüllüleri Bursa'da depremzedeler için konser düzenledi

Kahramanmaraş'taki depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Dayanışma Gönüllüleri, Bursa'da depremzedelerle dayanışma amacıyla konser düzenledi. Konserin amacı depreme dair farkındalığı artırmak ve unutturmamak olarak belirlendi. Konserde Grup Kucaklaşma, 10 Ekim Halk Korosu ve Süleyman Düzgünoğlu sahne aldı. Dayanışma gönüllüsü Uğur Kurt, toplumun kutuplaştığı bir süreçte dayanışmanın önemine vurgu yaparak, herkesi Dayanışma Gönüllüleri'ne katılmaya çağırdı.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Deprem bölgesinde 6 Şubat tarihinden beri çalışmalarını sürdüren Dayanışma Gönüllüleri, Bursa'da depremzedelerle dayanışma amacıyla konser düzenledi. Konser hakkında konuşan dayanışma gönüllüsü Uğur Kurt, "Özellikle toplumun böyle kutuplaştırıldığı bir süreçte, insanların birbirine sarılması, kol kanat germesi ve birlikte dayanışmayı örmesi çok kıymetli. Bunun sürdürülebilir olmasına biz de mütevazi bir katkıda bulunmuş olduk" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için hala bölgede çalışmalarını sürdüren, Dayanışma Gönüllüleri, bu dayanışmayı devam ettirmek ve deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla Bursa'da konser gerçekleştirdi. "Depremi unutma, unutturma" başlığıyla düzenlenen dayanışma konserinde Grup Kucaklaşma, 10 Ekim Halk Korosu ve Süleyman Düzgünoğlu, Konak Kültürevi'nde sahne aldı.

"TOPLUMUN KUTUPLAŞTIĞI BİR SÜREÇTE DAYANIŞMA ÖRMEK ÇOK KIYMETLİ"

İzleyicilerin beğeniyle takip ettiği konser sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan dayanışma gönüllüsü Uğur Kurt, şunları söyledi:

"Bu konserin düzenlenme amacı depreme dair farkındalığı artırmak, onu unutturmamak. Biliyorsunuz bir seçim gündemi girdi araya. Biz oradaki dayanışmanın sürmesini istiyoruz. Buna katkı sunmak için buradaki yerel sanatçılarla ve bizim de içinde olduğumuz 10 Ekim Halk Korosu ile birlikte bu geceyi düzenledik. Oldukça güzel ve amacına ulaşan bir etkinlik oldu. Bizler Bursa'da Dayanışma Gönüllüleri olarak faaliyet gösteriyoruz. Yine bizim tüm ülkede ve özellikle deprem bölgesinde arkadaşlarımız var. Onlar da Dayanışma Gönüllüleri olarak daha depremin ilk gününde oraya gittiler. Orada bütün o süreçte binlerce insanın üç öğün yemeğe ulaşmasını, su, hijyen malzemeleri gibi malzemelere ulaşmasını sağladılar. İskenderun ve Defne'de, ayrıca Malatya'da Dayanışma Gönüllüleri yoğun faaliyet gösteriyor. Oradaki çocuklara çocuk etkinlikleri düzenliyorlar, atölyeler ve kreşler var. Duş yerleri, çamaşırhane, çadır kent var İskenderun'da. Orada Dayanışma Gönüllüleri'nin yürüttüğü faaliyetler çok kıymetli. Özellikle toplumun böyle kutuplaştırıldığı bir süreçte, insanların birbirine sarılması, kol kanat germesi ve birlikte dayanışmayı örmesi çok kıymetli. Bunun sürdürülebilir olmasına biz de mütevazi bir katkıda bulunmuş olduk."

"DAYANIŞMA GÖNÜLLÜSÜ OLUN"

Bursalılara Dayanışma Gönüllüleri'ne katılma çağrısında bulunan Kurt, "Sizler de lütfen aramıza katılın, dayanışma gönüllüsü olun. Örneğin biz Bursa'da depremzedelerle dayanışma içerisindeyiz. Onarla iletişim halindeyiz ve ihtiyaçlarına yanıt üretecek şeyleri birlikte yapıyoruz. Dayanışma yaşatır diyoruz. Dayanışma ezilenlerin inceliğidir diyoruz ve Bursa halkını bizlere omuz vermeye davet ediyoruz" dedi.