Dayanıklılık testi yaptırmayan okul yönetimi ile veliler karşı karşıya geldi

KADIKÖY'de bulunan özel okulda çocukları eğitim gören veliler, dayanıklılık testi yaptırılmadığı için okul yönetimiyle karşı karşıya geldi. Veliler, 1998 yılında, 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılan okulun depreme dayanıklılık testinin bir an önce yapılmasını istiyor. Velilerden inşaat mühendisi Turgut Kilit, "Binanın dış cephesi yenilenmiş, o binanın makyajıdır. Mantolamasının yenilenmiş olması, binanın sağlamlığını göstermez. Bu binanın en büyük sıkıntısı radye temeli yok, mütemadi kirişli temel var burada" dedi. Bir başka veli Ender Çelenlioğlu ise "Kahramanmaraş depreminden sonra hem bakanlığın hem de valiliğin, tüm devlet kurumlarına ve özel eğitim kurumlarına, özel sağlık kurumlarına yayınladığı bir bildiri var. O bildiride diyor ki 'İvedi bir şekilde 2018 yönetmeliğine göre binalarınızın sağlamlığını araştırıp bize bildirin. 'Bizim okulumuz da bu sürece mart ayında başladı, zemin etüdüyle başladı. Ancak ben her ay, her 15 günde bir müdüre hanıma gitmeme rağmen hiçbir ilerleme olmadı" diye konuştu.

Kadıköy'de 1998 yılında, 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edilen özel okulda eğitim gören öğrencilerin velileri, deprem dayanıklılık testi yaptırmak istemediği iddia edilen okul yönetimiyle karşı karşıya geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İstanbul genelinde eğitim veren devlet ve özel olarak tüm okullarda 'Riskli yapı tespit çalışması' yapılması yönünde yazı gönderildiğini söyleyen veliler, özel okulun ilgili tebligat sonrası sadece zemin etüdü yaptırdığını öne sürdü. Konuyla ilgili okul yönetiminden yazılı bilgilendirme isteyen veliler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak toplamda yaklaşık bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulun depreme dayanıksız olduğunu düşünüyor.

"DEVLET KURUMLARI BU SÜRECİ BİTİRMİŞ"

Velilerden Ender Çelenlioğlu, "Oğlum Kadıköy'de özel bir eğitim kurumunda okuyor. Kahramanmaraş depreminden sonra hem bakanlığın hem de valiliğin, tüm devlet kurumlarına ve özel eğitim kurumlarına, özel sağlık kurumlarına yayınladığı bir bildiri var. O bildiride diyor ki 'İvedi bir şekilde 2018 yönetmeliğine göre binalarınızın sağlamlığını araştırıp bize bildirin.'Bizim okulumuz da bu sürece Mart ayında başladı, zemin etüdüyle başladı. Ancak ben her ay, her 15 günde bir müdüre hanıma gitmeme rağmen hiçbir ilerleme olmadı. Şu an Ağustos ayına geldik, üzerinden 5 ay geçti. Sürecin ne durumda olduğunu, soruyorum, 'Devam ediyor, kurucularımız uygun yerlerle görüşüyor' diye cevap alıyoruz. Dün valimiz de açıklama yaptı, devlet kurumları bu süreci bitirmiş, okulların 2018 deprem yönetmeliğine göre sağlam olduğunu valimiz bildirdi. Ancak, Kadıköy'de ismi çok bilinen bir okul hala bunu tamamlamıyor. Gittiğimizde, bir hareket planı sorduğumuzda 'Kurucularımız görüşüyor, yönetim karar alacak' deniyor. 6 ay geçti, daha ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum." dedi.

" WHATSAPP GURUBU KURDUK"

Okulda toplam bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Çelenlioğlu, "Bir Whatsapp gurubu kurduk. Grupta 450 üzerinde veli var, ancak haftaiçi bir gün olduğu için bu kadar toplanabildik. Tatilde olanlar, işleri olanlar bireysel dilekçelerini vereceklerini söylediler. Konudan haberdar olan ve şikayetci olan 450 kişi var. 'Haziran ayına kadar tetkikleri bitirirseniz, yaz aylarında da güçlendirmeyi tamamlarsınız' diye konuştuk ama yapmaya niyetlerinin olmadığını anladık. Bekliyoruz bir taraftan da başka bir okul arıyoruz kendimize. Olumlu bir tepki alamadım; çok detayına girmek istemiyorum ama kırıcı söylemleri oldu. Zaten o söylemler üzerine 450 veliye o şekilde ulaştım." diye konuştu.

"YÖNETİM ÜST YÖNETİMLE GÖRÜŞME YAPIP BİZE DÖNECEKLERİNİ SÖYLEDİ"

Okulda çocuğunun eğitim gördüğünü söyleyen inşaat mühendisi Turgut Kilit ise, "17 Ağustos depreminin yıldönümünü yaşıyoruz bugün. Böyle bir günde böyle bir gündemle insanların hala depremlerden ders almadığını görüyoruz. 6 ay önce de Kahramanmaraş depremleri yaşandı ve çabuk unuttuk. Okulların açılmasına 1 ay bile yok. Okul bulmak da mesele, sağlam okul bulmak da ayrı mesele ve şu an veli olarak bunlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Aramızdan temsilciler seçip tekrar bugün yönetimle görüşme yaptık. Yönetim şu anda bir üst yönetimle yani okulun sahipleriyle hızlı bir şekilde görüşüp bize dönüş yapacaklarını söylediler. Şu anda alternatif bir plan sunabilecekleri vakit de kalmadı. Bu raporlama işlerini bahar aylarında yapmış olsalardı yaz aylarında okul zaten müsaitti. Hibrit bir güçlendirme yöntemiyle binayı belki güçlendirebilirlerdi. Kısım kısım da açabilirlerdi. Güven kaybı oluşturdular." dedi.

"BİNANIN EN BÜYÜK SIKINTISI RADYA TEMELİNİN OLMAMASI"

Kilit, "Binanın dış cephesi yenilenmiş, o binanın makyajıdır. Mantolamasının yenilenmiş olması binanın sağlamlığını göstermez. Bu binanın en büyük sıkıntısı radye temeli yok, mütemadi kirişli temel var burada. C18 beton sınıfı hazır beton kullanılmış ve zemin etüt sonuçları da gayet iyi ben gördüm raporunu ama yine de birkaç dokunuş gerekiyor. 2018 deprem yönetmeliğine göre analiz yapılacağı için bir güçlendirme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer konu da okul yönetiminden ziyade özel okullar da bu işi ticarete dökülmüş durumdalar. Okul sahipleri de keza aynı bakıyorlar olaya, ticari olarak bakıyor olabilirler. Bu konuyla ilgili görüşen velilere pervasızca cevaplar verilmiş. Bu bizim açımızdan kırıcı oldu, bekliyoruz. Yakın zamanda ne yapacağımıza karar vereceğiz." şeklinde konuştu. Okul yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmadı.