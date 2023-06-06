DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASINDA SANIKLAR YENİDEN DİNLENDİ

DAVUTPAŞA'da 31 Ocak 2008'de 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin davada 4 sanık yeniden dinlendi. Zeytinburnu Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Şevket Yıldırım, Benim bu olayla ilgili hiçbir dahilim yok. Burası imara uygun olarak ruhsatını almıştır. Bizim o dönem önceliğimiz ruhsatsız yapılardı dedi. Patlamada oğlunu kaybeden Adnan Saday ise, 16 yıldır benim oğlum toprakta bunun hesabını sormaya geldim. Ben bir babayım. Kim ne yaptıysa cezasını çekecek. Bizim yüreğimiz yanıyor. İnsan öldürmek kolay mı diye konuştu.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hatice Küçükakyüz, Feruz Kutsal, Rüstem Tekin, Şevket Yıldırım bir kısım şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

4 SANIK YENİDEN SAVUNMA YAPTI

Duruşmada söz hakkı verilen Feruz Kutsal, Ben o tarihte Zeytinburnu Belediyesinde zabıta müdürüydüm. Ben patlamanın olduğu yere hiç gitmedim, haberim de yoktu. Benim patlamadan daha sonra haberim oldu. Olayla benim hiçbir ilgim yok. O dönem personel sayımız da azdı. Benim hiçbir ihmalim yok. Sonradan yaptığım araştırmada iş yeri sahibinin plastik üretimi şeklinde ruhsat başvurusu yaptığını öğrendim. Beraatimi istiyorum dedi.

Olay tarihinde Zeytinburnu Belediyesinde ruhsat müdürü olduğunu söyleyen Rüstem Tekin, Ben patlamadan haberdar olduktan sonra olay yerine gittim. Görevimi yaptım, suçsuzum. Olaydan 1 hafta önce patlamanın olduğu şirket yetkilisi, plastik atölye işleteceği için ruhsat talebinde bulunmuştu. Bu talebin ardından öncelikle itfaiye gelip o kurumla ilgili rapor hazırlıyor daha sonra biz ruhsat için işlemlerimizi yapıyorduk. Ancak bu işlemler yapılamadan, 1 hafta sonra patlama gerçekleşti. Bu olayda benim bir ihmalim yok. Beraatimi istiyorum diye konuştu.

BİZİM ÖNCELİĞİMİZ RUHSATSIZ YAPILARDI

Dönemin Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz ise, patlama meydana gelmeden 44 gün önce işe başladığını belirterek, Bu olayda herhangi bir sorumluluğum yoktur. Binaya ruhsat verildiği tarihte teknik uygulama sorumlusu, surbeyan ve müteahhitlerin kontrol ve denetimini yapmaktadır. Bir sorumluluk varsa bunlara aittir. 1989 yılında Ruhsat tarihinde ben görevde de değildim. Suçsuzum ifadelerini kullandı.

Şevket Yıldırım ise Hatice Küçükakyüz'den önce Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü yürüttüğünü Küçükakyüz'ün de kendisinin 4 yıl yardımcılığını yaptığını söyledi. Yıldırım, Ben 2007 yılında işten ayrılmıştım. Benim yerime yardımcım Hatice Küçükakyüz müdür oldu. Bugüne kadar da müdürlüğünü yapmaktadır. Benim bu olaya ilgili hiçbir dahilim yok. Burası imara uygun olarak ruhsatını almıştır. Bizim o dönem önceliğimiz ruhsatsız yapılardı dedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

16 YILDIR BENİM OĞLUM TOPRAKTA BUNUN HESABINI SORMAYA GELDİM

Duruşma sonrası patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları gazetecilere konuştu. Oğlunu kaybettiğini söyleyen Adnan Saday, Davutpaşa patlamasında, 2008 yılı 31 Ocak'ta oğlumu kaybettim. 16 yıldır benim oğlum toprakta, bunun hesabını sormaya geldim. Ben bir babayım. Kim ne yaptıysa cezasını çekecek. Burası adalet binası, burada suçu olan herkes yargılanacak. Bursa Karacabey'de, Zonguldak'ta, Bartın'da, Amasya'da hayatını kaybeden işçilerin hiçbirini unutmadık. Onlar da oğlum gibi kalbimde yatıyor. Onlar da bizim kardeşimiz, canlarımız. Bizim yüreğimiz yanıyor. İnsan öldürmek kolay mı dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davutpaşa'daki maytap atölyesindeki patlamanın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 10 sanık hakkında dava açtı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama 14 Temmuz 2014'te sonuçlandı. Mahkeme dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal hakkında 7'şer yıl 6'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşlere de 5'er yıl hapis cezası verdi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti. Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun 'Görevi kötüye kullanmak' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtilerek, bozma kararı verdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay hakkında beraat kararları ve sanıklar Remzi ve Resul Koçyiğit hakkındaki 5 yıl hapis cezası kararını onadı. Servet Kırna hakkında zaman aşımı süresinin dolduğu belirtilerek, davanın düşmesine karar verildi. Taksirle ölüme neden olma suçundan para cezasına çarptırılan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz'ün suçlarının 'İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 2019 yılında yeniden yargılama sonunda mahkeme, sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal'a 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2'şer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Sanıklardan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz'ü ise 'İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti bu cezayı 10'ar aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Katılanlar bu kararı bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi, yaptığı incelemede, 'Yaşam hakkı ihlali ve etkin soruşturma yapılmamış olması' gerekçesiyle, yargılamanın yenilenmesi kararını verdi.