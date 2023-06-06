DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASINDA SANIKLAR YENİDEN DİNLENDİ

DAVUTPAŞA'da 31 Ocak 2008'de 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin davada 4 sanık yeniden dinlendi. Zeytinburnu Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Şevket Yıldırım, "Benim bu olayla ilgili hiçbir dahilim yok. Burası imara uygun olarak ruhsatını almıştır. Bizim o dönem önceliğimiz ruhsatsız yapılardı" dedi. Patlamada oğlunu kaybeden Adnan Saday ise, "16 yıldır benim oğlum toprakta bunun hesabını sormaya geldim. Ben bir babayım. Kim ne yaptıysa cezasını çekecek. Bizim yüreğimiz yanıyor. İnsan öldürmek kolay mı?" diye konuştu.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hatice Küçükakyüz, Feruz Kutsal, Rüstem Tekin, Şevket Yıldırım bir kısım şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

4 SANIK YENİDEN SAVUNMA YAPTI

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ RUHSATSIZ YAPILARDI"

"16 YILDIR BENİM OĞLUM TOPRAKTA BUNUN HESABINI SORMAYA GELDİM"

DAVANIN GEÇMİŞİ

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