Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu Büyükelçilerle İftarda Biraraya Geldi
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle buluştu.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle buluştu.
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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel