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Davutoğlu ve Babacan, Tarım Fuarı'nda Üreticilerin Sorunlarını Dinledi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da düzenlenen 21. Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek, tarım sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştirdiler.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti. Fuara, her iki partinin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı. Fuarda, iki lider de stantları gezerek katılımcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Firma temsilcileri, üretim sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve artan maliyetlerin sektöre etkilerini liderlerle paylaştı.

Ziyaret sırasında fuara tarımsal ekipman satın almak için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Davutoğlu ve Babacan, özellikle son dönemde artan fiyatlardan kaynaklı şikayetleri dinledi. Tarım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çeken her iki lider, çözüm önerileri ve destek politikalarına yönelik mesajlar vermekten de geri durmadı. Fuar ziyareti, yerel üreticiler ve sektör temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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