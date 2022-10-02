Davutoğlu: Söz Veriyoruz, Türkiye Rahat Nefes Alacak Güncel Haberler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, “Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, "Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak" dedi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Ahmet Davutoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak. Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile değerli katkıları için tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Biz kazanacağız." Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Türkiye Güncel Haberler

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